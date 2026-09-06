YENİ Partili Emir: OVP, Saray'ın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi - Son Dakika
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YENİ Partili Emir: OVP, Saray'ın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi

YENİ Partili Emir: OVP, Saray\'ın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklanan Orta Vadeli Program'a tepki gösterdi. Emir, programın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi olduğunu belirterek, enflasyon hedeflerinin tutmadığını ve hesabın sandıkta sorulacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin, "Açıkladığınız bu metin bir Orta Vadeli Program değil, Saray'ın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Programa ilişkin, şunları kaydetti:

"Vatandaşa 'Kemer sık' deyip şatafattan taviz vermeyenlerin vaatleri kısa vadeli oldu. 2023'te 'Enflasyonu düşürüyoruz' masalıyla faturayı emekçiye kestiniz. 2026 hedefi yüzde 16 dediniz, yüzde 28,4'e fırlattınız. Ortada tutan tek bir tahmin, çökmeyen tek bir veri yok. Açıkladığınız bu metin bir Orta Vadeli Program değil, Saray'ın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi! Bu enkazın hesabını sandıkta vereceksiniz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Partili Emir: OVP, Saray'ın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi - Son Dakika

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