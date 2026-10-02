YENİ Partili Gökçen, Mersin operasyonundaki pijamalı görüntülere tepki gösterdi

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Mersin'de belediyelere yönelik operasyonun servis edilen görüntülerine "Bir kadını evinde pijamasıyla görüntüleyip çeken polis, 'kapatır mısınız' diyen kadına 'sıkıntı yok bilgi amaçlı' diye cevap veren polis, görüntüleri basına servis eden bakanlık ise bu ülkede kadınlar nasıl güvende olacak" diye tepki gösterdi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu ne rezalet ya? Hiç utanmanız, ahlakınız kalmadı mı sizin? Bir kadını evinde pijamasıyla görüntüleyip çeken polis, 'kapatır mısınız' diyen kadına 'sıkıntı yok bilgi amaçlı' diye cevap veren polis, görüntüleri basına servis eden bakanlık ise bu ülkede kadınlar nasıl güvende olacak? Bu ülkede bir ayrıcalıklılar var, bir de hakları fiilen askıya alınmış olan çoğunluk. Ayrıcalıklı bir avuç azınlık, gücü ele geçirmiş olmanın şımarıklığıyla herkesin namusuna, hakkına, özgürlüğüne göz dikmede hiçbir mahsur görmüyor. Bir taraftan da iktidarın gücüyle milyarlar götürenler evinde rahatça uyuyor. Çünkü onlara göre 'düşman'a ne yapılsa mübah. Toplumun vicdanında büyük yaralar açılıyor. Bugünler unutulur zanneden çok yanılır."