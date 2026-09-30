YENİ Partili Kaya, kelepçeyi kıran sanığın serbest bırakılmasını Meclis'e taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Partili Kaya, kelepçeyi kıran sanığın serbest bırakılmasını Meclis'e taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili Kaya, kelepçeyi kıran sanığın serbest bırakılmasını Meclis\'e taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Partili Asu Kaya, 12 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanığın kelepçeyi kırıp firar ettikten sonra serbest bırakılmasını TBMM gündemine taşıdı. Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Ankara'da 12 yaşındaki çocuğa yönelik "cinsel istismar" suçlamasıyla yargılanan ve elektronik kelepçeyi kırarak bir yılı aşkın süre firari kalan sanığın serbest bırakılmasını TBMM gündemine taşıdı. Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ankara'da olay tarihinde 12 yaşında olan bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Ç.E'nin, hakkında uygulanan elektronik kelepçeli konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlal ederek 29 Ağustos 2025'te firar etmesi ve bir yılı aşkın süre firari kaldıktan sonra serbest bırakılması Meclis gündemine taşındı.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, konuya ilişkin TBMM Başkanlığına Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kaya, önergesinde sanığın elektronik kelepçeyi kırarak firar ettiğini, uzun süre yakalanamadığını ve Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 16 Eylül tarihli ara kararının ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldığını belirtti.

"DEVLETİN GÖREVİ ÇOCUĞUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

Kaya, soru önergesinde çocukların cinsel istismarına ilişkin davalarda devletin sorumluluğunun yalnızca soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle sınırlı olmadığını vurguladı. Çocuğun güvenliğinin sağlanması, yeniden mağdur edilmesinin önlenmesi ve hakkında kaçma riski somutlaşmış kişiler bakımından etkili tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Kaya, dosyada adli muayene raporu, bilirkişi incelemesi ve WhatsApp yazışmaları gibi delillerin bulunduğuna dikkat çekti. Kaya, bir yılı aşkın süre firari kalan ve daha önce elektronik kelepçeli adli kontrol tedbirini ihlal etmiş olan sanığın yakalandıktan sonra neden serbest bırakıldığının açıklanmasını istedi.

"KAÇMA GERÇEKLEŞMİŞKEN TUTUKSUZ YARGILAMANIN DAYANAĞI NEDİR?"

Soru önergesinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutuklama nedenlerine ilişkin hükümlerine de vurgu yapan Kaya, "Kaçma somut bir olgu olarak gerçekleşmişken ve CMK'nin 100. maddesindeki tutuklama nedenleri mevcutken, tutuksuz yargılama kararı verilmesinin dayanağı nedir" diye sordu. Kaya ayrıca dosyada bulunan adli muayene, bilirkişi raporu ve dijital yazışmaların sanığın tutukluluk veya adli kontrol durumunun değerlendirilmesinde hangi ölçütlerle dikkate alındığının açıklanmasını istedi.

MAĞDUR ÇOCUK VE AİLESİ İÇİN KORUMA TEDBİRİ ALINDI MI?

Kaya, soru önergesinde mağdur çocuğun ve ailesinin güvenliğine ilişkin de sorular yöneltti. Serbest bırakma kararı verilirken BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Lanzarote Sözleşmesi doğrultusunda mağdur çocuk ve ailesi bakımından bir risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığını soran Kaya, herhangi bir koruma tedbiri uygulanıp uygulanmadığının açıklanmasını istedi. Elektronik kelepçe sistemindeki ihlalin kolluk birimlerine hangi sürede bildirildiğini de soran Kaya, söz konusu dosyada ihlal bildirimi ile sanığın fiilen yakalanması arasında ne kadar süre geçtiğinin açıklanmasını talep etti.

HSK İNCELEMESİ VE FİRARİ SANIKLARIN SAYISINI SORDU

Kaya, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakma kararına karşı itiraz yapılıp yapılmadığını, yapılmadıysa gerekçesini de Bakanlığın yanıtlamasını istedi. Ayrıca firari sanığın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan süreç hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu nezdinde herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Asu Kaya'nın önergesinde ayrıca, Bakanlık döneminde çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların sayısı, bunlardan kaçının firari durumda olduğu ve yakalandıktan sonra kaçının tutuklandığına ilişkin istatistikler de yer aldı. Kaya son olarak, çocuklara yönelik cinsel istismar dosyalarında verilen adli kontrol kararlarının mağdur güvenliği bakımından sonuçlarını izleyen bir mekanizma bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

Kaynak: ANKA
Akın GürlekGüvenlikPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
İddia hayli vahim İşte “Kaçırıldı“ denilen uçaktan kan donduran görüntüler İddia hayli vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Kars’ta bebek vahşeti Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:53
İsrail’de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı Pilotlar kokpitte kavga etmiş
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
09:59
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 14:24:00. #7.13#
SON DAKİKA: YENİ Partili Kaya, kelepçeyi kıran sanığın serbest bırakılmasını Meclis'e taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei