YENİ Partili Taşcıer, Ovalıoğlu'na ziyaretinde 63 kişiye gözaltı kararını hatırlattı - Son Dakika
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YENİ Partili Taşcıer, Ovalıoğlu'na ziyaretinde 63 kişiye gözaltı kararını hatırlattı

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YENİ Partili Taşcıer, Ovalıoğlu\'na ziyaretinde 63 kişiye gözaltı kararını hatırlattı
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Taşcıer, Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu'nu ziyaret etti. Taşcıer, Ovalıoğlu'nun YENİ Parti'ye üye olduğu gün 63 kişiye gözaltı kararı verildiğini belirterek demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

(ANKARA)- YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nu ziyaret etti. Taşcıer, "Siyasi mühendislikle, yargı baskısıyla sindirmeye çalışanlara inat; halkın iradesine, belediyeciliğe ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taşcıer, şunları kaydetti:

"YENİ Parti'mize üye olduğu gün babası ve dayısı dahil 63 kişiye gözaltı kararı verilen Bakırköy Belediye Başkanımız Sayın Ayşegül Ovalıoğlu'nu ziyaret ettik.

Siyasi mühendislikle, yargı baskısıyla sindirmeye çalışanlara inat; halkın iradesine, belediyeciliğe ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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