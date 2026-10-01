YENİ Partili Tüzün, Mersin\'deki gözaltılara \'seçim gelecek, kara düzen değişecek\' dedi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin, "Seçim gelecek. Sandık kurulacak. Bu kara düzen değişecek. Milletin iradesinin karşısında hiçbir güç duramayacak" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in gözaltına alındığını hatırlatan Tüzün, "Halkın iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine girdiği bugün yapılan bu operasyonla aslında açık bir mesaj veriliyor: Seçme ve seçilme hakkını rafa kaldırıyoruz. Biz de buradan açıkça söylüyoruz: Seçim gelecek. Sandık kurulacak. Bu kara düzen değişecek. Milletin iradesinin karşısında hiçbir güç duramayacak" ifadesini kullandı.