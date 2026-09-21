YENİ Partili Yavuzyılmaz, 511 bin fon mağdurunu AKP'yi iktidardan göndermeye çağırdı - Son Dakika
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YENİ Partili Yavuzyılmaz, 511 bin fon mağdurunu AKP'yi iktidardan göndermeye çağırdı

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YENİ Partili Yavuzyılmaz, 511 bin fon mağdurunu AKP\'yi iktidardan göndermeye çağırdı
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 511 bin mağdur fon yatırımcısına seslenerek çözümün AKP'nin iktidardan gitmesi olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, birikimlerin zimmetine geçirenlerden geri alınması gerektiğini ve YENİ Parti'nin paranın izini süreceğini belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorunun çözümü nettir. AKP'nin iktidardan gitmesidir! Zira birikiminizin tek kurtuluşu, paranızın zimmetine geçirenlerden geri alınmasıdır. Onu da AKP yapamaz. Çünkü zaten bu rezilliğin dibine kadar batmıştır" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medyada konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tera'nın kapalı fonunda manüplasyon yapan 12 şerefsizin dışındaki; 7 şirkete ait 131 fondaki 511 bin mağdur fon yatırımcısına sesleniyorum! AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz! 17 Eylül operasyonundan, önceden haberi olup da, sistemden çıkış yapanlar tarafından dolandırıldınız. Ortamı sizin dolandırılmanıza uygun hale getirenler, tabii ki kendi yarattıkları bu sorunu da çözmeyecekler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ederek, birikiminizin ya çoğunu ya da tümünü yok edecekler.

Sorunun çözümü nettir. AKP'nin iktidardan gitmesidir! Zira birikiminizin tek kurtuluşu, paranızın zimmetine geçirenlerden geri alınmasıdır. Onu da AKP yapamaz. Çünkü zaten bu rezilliğin dibine kadar batmıştır. 511 bin mağdur fon yatırımcısı'na sesleniyorum! AKP'nin size attığı bu tokadı unutmayın! ve hep hatırlayın YENİ Parti paranızın izini sürecek ve iktidara geldiğinde hortumlayanlardan tahsil edecek!"

Kaynak: ANKA
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