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Yeni Rektör Göreve Başladı

Yeni Rektör Göreve Başladı
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Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, görevine başladı.

Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, yeni rektörü tebrik etti.

"Bizler yolcuyuz, hancılar ön tarafta oturuyor. Hancı veya yolcu olmanızın hiçbir önemi yoktur." diyen Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Önemli olan insanların kalbinde bıraktığınız izler ve değerlerdir. Onun için Cenab-ı Allah bizleri insanların kalbinde değerli kılsın diyorum. Giden hocamıza, rektörümüze, Akın hocamıza 8 yıl boyunca yaptığı bütün emeklerden dolayı şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer taraftan yeni göreve başlayan Ufuk hocama üstün başarılar diliyorum."

Belediye Başkanı Bekir Aksun da Erzincan'ın kardeşliğin şehri olduğunu ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Kuyrukluyıldız'a görevinde başarılar diledi.

Kuyrukluyıldız ise heyecanlı olduğunu belirterek, üniversite adına yeni bir sayfa açıldığını dile getirdi.

Geçmişin birikiminin geleceğin hedefleriyle buluşturulacağı yeni bir döneme adım attıklarını vurgulayan Kuyrukluyıldız, "Bu görevi ülkemize, şehrimize, bilim dünyasına ve gençlerimize karşı üstlendiğimiz büyük bir emanet olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemin üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşimiz dert edinmek. Almış olduğumuz bu bayrağı daha yukarıya, daha ilerilere götürmek adına var gücümüzle çalışacağımızdan, emek sarf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Allah mahcup etmesin." dedi.

Görevi devreden Prof. Dr. Akın Levent de görev süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Rektör Göreve Başladı - Son Dakika

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