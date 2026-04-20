Yeni Sol Parti, AB'den İsrail Anlaşmasını Feshetmesini İstiyor
Yeni Sol Parti, AB'den İsrail Anlaşmasını Feshetmesini İstiyor

20.04.2026 16:08
Gavriil Sakelaridis, AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını feshetmesi için destek talep etti.

Yunanistan muhalefetindeki Yeni Sol Partisinin lideri Gavriil Sakelaridis, hükümeti ve diğer muhalefet partilerini, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile olan ortaklık anlaşmasının feshi talebine destek vermelerini istedi.

Sakelaridis, sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı yazılı paylaşımda Sanchez'in önerisini değerlendirdi.

İsrail'in ihracatının yüzde 30 ila 40'ının AB ülkelerine yönelik olması nedeniyle AB ile ortaklık anlaşmasının İsrail için son derece önemli olduğunu belirten Sakelaridis, bu anlaşmanın insan haklarına saygıya ilişkin bir madde de içerdiğini ifade etti.

Sakelaridis, "Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümeti insan haklarını her manasıyla çiğnedi ve İsrail'i terör ülkesine çevirdi. Gazze'de Filistinlilerin uğradığı soykırım ve Batı Şeria'da uyguladığı apartheid insanlığa karşı işlenmiş en ciddi suçlardan." ifadesini kullandı.

İsrail'in mecliste onayladığı, Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören düzenlemenin de "derin bir ırkçılığın" göstergesi olduğunu söyleyen Sakelaridis, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"AB, gerek aktif yardımıyla, gerek suskunluğuyla olsun, İsrail devletinin suçlarına ortaktır. AB-İsrail ticari anlaşmasının askıya alınmasıyla AB, uluslararası meşruiyet ve insan haklarının korunması için azami baskı sağlamış olacaktır. Miçotakis hükümeti Sanchez'in önerisine katılmalı ve daha adil bir dünya için gerekli şartları oluşturmalıdır."

Sakelaridis, ilerici muhalefet partilerinin de bu öneriye katılması ve baskı uygulaması gerektiğini kaydetti.

Yunanistan'ın İsrail ile stratejik anlaşmasına da bir son vermesi gerektiğini belirten Sakelaridis, "Bu, siyasi ve etik olarak suç unsuru niteliğinde, ülkemiz için birçok tehlike oluşturan bir ittifaktır ." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisinin (Sosyalist İşçi Partisi) Endülüs bölgesindeki bir mitinginde bugün yaptığı açıklamada, 21 Nisan Salı günü Brüksel'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısında, İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yaptığı "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını feshetmesini resmi olarak önereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

