Yeni Taksit Düzenlemesi Geldi - Son Dakika
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Yeni Taksit Düzenlemesi Geldi

Yeni Taksit Düzenlemesi Geldi

Yönetmelik değişikliği ile cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri yeniden belirlendi.

21.12.2024 01:55
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(ANKARA) - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile; yenilenmiş olan cep telefonu satışlarında ve taşıt satışlarında taksitlendirme sürelerinde yeni düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik ile; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi üç ay olarak uygulanacak.

Öte yandan taşıt satışlarında taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dört ayı ve 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemeyecek şekilde yeniden belirlendi.

Ayrıca nihai fatura değeri 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.

Kaynak: ANKA

Cep Telefonu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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