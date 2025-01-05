Yeni Yıl Denetimleri: 217 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Yeni Yıl Denetimleri: 217 Bin Araç Kontrol Edildi

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30 Aralık - 2 Ocak arasında alkolle araç kullanan 5,494 sürücüye işlem yapıldı, toplam 436,630 ceza kesildi.

05.01.2025 09:21
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekiplerince yeni yıl tedbirleri kapsamında 30 Aralık 2024 - 2 Ocak 2025 tarihleri arasında alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla toplam 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirildiğini ve 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Yıl Tedbirleri kapsamında; 30 Aralık 2024 - 2 Ocak 2025 tarihleri arasında, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla toplam 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirildi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı. Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız."

Trafik ekipleri son bir haftada 436 bin 630 araca/sürücüye ceza kesti

Türkiye genelindeki denetimlerde, 26 Aralık - 2 Ocak'ta 2 milyon 749 bin 743 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 110 bin 62, periyodik muayenesi yapılmamış 23 bin 851, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 436 bin 630 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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