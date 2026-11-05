Yeni Yol Partili Özdağ, fon mağduriyetinde devletin önleyici tedbir almasını istedi - Son Dakika
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Yeni Yol Partili Özdağ, fon mağduriyetinde devletin önleyici tedbir almasını istedi

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Yeni Yol Partili Özdağ, fon mağduriyetinde devletin önleyici tedbir almasını istedi
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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de fon mağduriyetine değinerek devletin suç oluşmadan önleyici tedbir alması gerektiğini söyledi. Özdağ, 14 Mayıs 2028'de yapılmasını dilediği seçimden önceki hiçbir seçime 'evet' oyu vermeyeceklerini belirtti.

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon krizine ilişkin, "Devletin vazifesi millet mağdur olduktan sonra teselli vermek, çözüm önerisi sunmak değildir. Devlet, sahip olduğu yaptırım gücüyle suç oluşmadan suçu önleyici tedbirler alır. Testi kırıldıktan sonra kıranın peşine düşmek vatandaşın ziyan edilen hakkını geri getirmez" dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaşanan son mağduriyetin "fon mağduriyeti" olduğunu belirterek, "Bu olayda mağdurlar belli ancak mağdur edenler gizlenmeyi başardı. Devletin vazifesi millet mağdur olduktan sonra teselli vermek, çözüm önerisi sunmak değildir. Devlet, sahip olduğu yaptırım gücüyle suç oluşmadan suçu önleyici tedbirler alır. Testi kırıldıktan sonra kıranın peşine düşmek vatandaşın ziyan edilen hakkını geri getirmez" dedi.

Özdağ, "İktidar partisi ülkeyi tam bir mağdurlar cumhuriyeti haline getirmiştir. Asrın soygunuyla karşı karşıyayız. Dünya tarihinin en büyük soygunu ünvanını arabilir bu soygun. Mağdurlar zaten belli ama soyguncular, vurguncular, isimler, hangi tarihte para yatırdılar, hangi tarihte ne kadar çektiler, ne kadar kazandılar bunlar sır gibi saklanıyor. Sanki devlet sırrı, ticari sır gibi saklıyorlar. İktidar partisi, Meclis Araştırma Komisyonu kurdurmayacağız diyor. Suçluyu saklayana hukukta ne der" diye konuştu.

"14 MAYIS'TAN ÖNCE YAPILACAK SEÇİME EVET OYU VERMEYECEĞİZ"

Özdağ, "Pis koku ülkenin her yanına yayılmıştır. Oluşturdukları bu adaletsiz ve güvensiz ortamda ekonominin düzelmesini beklemek beyhude bir çabadır. Bu hükümetin milletimize yapacağı en büyük emeklilik, tepeden tırnağa istifa etmesi olacaktır. Biz onları istifa ettireceğiz, sandıkta evlerine göndereceğiz" ifadesini kullandı.

Özdağ, "Türkiye bir parti devleti olmayacaktır. Türkiye bir kişi devleti olmayacaktır. Türkiye, milletin devleti olacaktır. İnşallah Seçim 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılacaktır. Ondan önce yapılacak hiçbir seçime 'evet' oyu vermeyeceğiz. Muvazaalı bir Anayasa'yı delme çalışmasına da 'dur' diyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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