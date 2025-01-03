Yeni Yönetmelikle Özel Öğretim Kurumları Kapsamı Genişletildi - Son Dakika
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Yeni Yönetmelikle Özel Öğretim Kurumları Kapsamı Genişletildi

Dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri, rehberlik ile psikolojik danışma merkezleri özel öğretim kapsamına alındı.

03.01.2025 01:30
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(ANKARA) - Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle "Dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri, rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri", özel öğretim kurumları kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin 'Tanımlar' başlıklı 4. maddesine "Dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri, öğrenci etkinlik merkezleri, rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları" ibareleri eklendi. Bu merkezler ise şöyle tanımlandı:

Öğrenci etkinlik merkezi: "İkokul çağındaki öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim verilen ve bireysel olarak ödev ve projelerinin yapılmasında destek sunulan özel öğretim kurumları"

Dil, konuşma ve ergoterapi merkezi: "Bireylerin iletişim becerilerinin ve konuşma akıcılığının geliştirilmesi, yaş, cinsiyet ve kültüre uygun ses özelliklerinin kazandırılması, bulundukları çevreye yönelik uyumlarının artırılması ve toplumsal katılımlarının sağlanması amacıyla dil ve konuşma ile ergoterapi alanında bireysel ve grup eğitimi verilen özel öğretim kurumları"

Rehberlik ve psikolojik danışma merkezi: "Bireylerin kendilerini tanımalarına, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine, psikolojik iyilik hallerini artırmalarına yönelik bireysel ve/veya grupla profesyonel olarak psikolojik desteğin sunulduğu, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında bireylerin kendilerini geliştirmelerine, mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına dönük eğitimlerin verildiği özel öğretim kurumları"

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Yönetmelikle Özel Öğretim Kurumları Kapsamı Genişletildi - Son Dakika

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