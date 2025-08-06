Yeni Zelanda, Antarktika'dan 3 kişiyi tahliye etti

Yeni Zelanda, ABD'nin Antarktika'daki bir araştırma üssündeki vatandaşlarının tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması nedeniyle talepte bulunması üzerine 3 kişiyi tahliye ettiklerini duyurdu.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerinden (NZDF), ABD'nin Antarktika'daki McMurdo Üssü'ne düzenlenen tahliye operasyonuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Ulusal Bilim Vakfının (NSF), üs çalışanlarının tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması nedeniyle Yeni Zelanda'dan tıbbi tahliye talebinde bulunduğu bildirildi.

Hava Kuvvetlerinin, talep üzerine Antarktika'ya gönderildiği ifade edilen açıklamada, acil müdahale edilmesi gereken bir kişi ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan diğer 2 kişinin uçakla Yeni Zelanda'nın Christchurch kentine götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Antarktika'nın hava koşulları ve buzlu zemini nedeniyle zorlu geçen operasyonun yaklaşık 19,5 saat sürdüğü kaydedildi.