Yeni Zelanda'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı yok.
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde yer alan Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde deprem oldu.
5,6 büyüklüğünde deprem, yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
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