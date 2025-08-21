Yeni Zelanda'da Casus Asker 2 Yıl Hapis Cezası Aldı

Yeni Zelanda'da casusluk suçlamasıyla yargılanan bir askerin, duruşmada suçunu itiraf etmesinin ardından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yargıç Kevin Riordan, askerin sızdırdığı bilgilerin basit ve zarar verme olasılığının düşük olduğunu ancak yine de eylemlerinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Yabancı bir ajan olduğunu düşündüğü kişiye ülkenin "hassas bilgilerini" teslim ettiğini itiraf eden Yeni Zelandalı asker, ordudan ihraç edilmesinin ardından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olay, ülke tarihindeki ilk casusluk suçlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Aralık 2019'dan beri yargılanan asker, Yeni Zelanda'nın Linton Askeri Kampı'ndaki askeri mahkemenin 18 Ağustos'ta görülen duruşmasında suçunu itiraf etmişti.

İddianamede askerin "yabancı ajan" olarak tanımlanan kişiye, diğer bazı askerlere ait mal varlıkları kayıtları, üslere ait haritaları, görüntüleri ve telefon rehberlerini ele geçirerek teslim ettiği suçlaması yer almıştı.

Askeri mahkeme iddianamesine göre, "aşırı sağ gruplarla" bağlantılı olduğu iddia edilen asker, yakalandığında 2019'da Christchurch'teki cami saldırısına ait görüntüler ve saldırganın "manifestosu" ile yakalandı.