Yeni Zelanda'da İşçi Partisi, İsrail'in PIF ortaklığına karşı Luxon'dan adım istedi - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da İşçi Partisi, İsrail'in PIF ortaklığına karşı Luxon'dan adım istedi

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Yeni Zelanda'da muhalefetteki İşçi Partisi, İsrail'in PIF'e kalkınma ortağı kabulüne tepki gösterdi. Sözcü Vanushi Walters, İsrail'in ortaklığına karşı çıkacaklarını belirtip Başbakan Christopher Luxon'dan adım açıklaması istedi; Luxon ise kararın PIF'e ait olduğunu savundu.

Yeni Zelanda'da muhalefetteki İşçi Partisi, İsrail'in Pasifik Adaları Forumu'na (PIF) "kalkınma ortağı" olarak kabul edilmesine tepki göstererek Başbakan Christopher Luxon'dan açıklama yapmasını istedi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, ülkenin ana muhalefet partisi İşçi Partisi Dış İlişkiler Sözcüsü Vanushi Walters, İsrail'in PIF'e katıldığını açıklamasına tepki göstererek partisinin iktidarda olması halinde, İsrail'in ortaklığına karşı çıkacağını belirtti.

Walters, Luxon'ın daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Yeni Zelanda'ya gelmesi halinde tutuklanacağını söylediğini hatırlatarak hükümetin İsrail'in ortaklığına itiraz etmek için hangi adımları attığını açıklaması gerektiğini aktardı.

Başbakan Luxon ise açıklamasında, İsrail'in ortak olarak kabul edilmesinin PIF'in kararı olduğunu savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının dünkü açıklamasında, geçen ay Palau'da düzenlenen PIF liderler toplantısında alınan karar kapsamında İsrail'in PIF'e "kalkınma ortağı" olarak kabul edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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