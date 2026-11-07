Yeni Zelanda'da kesin olmayan sonuçlarda Ulusal Parti ile İşçi Partisi başa baş çıktı

Yeni Zelanda'daki genel seçimlerde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Ulusal Parti ve muhalefetteki İşçi Partisi yaklaşık yüzde 30'ar oyla neredeyse başa baş performans gösterdi.

Radio New Zealand haberine göre, ada ülkesindeki genel seçimlere ilişkin oy sayımı önemli ölçüde tamamlandı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Ulusal Parti yüzde 29,2 ve muhalefetteki İşçi Partisi yüzde 29,3 oy elde etti. İki parti arasında yaklaşık 4 bin oy fark oluştu.

Parlamentoda Ulusal Parti 42 sandalye kazanırken, İşçi Partisi 36 sandalye elde etti.

Parlamentoda hükümet kurabilmek için normal şartlarda 120 sandalyenin en az 61'ini kazanmak gerekirken, sonuçlar şimdilik hiçbir partinin bu çoğunluğa ulaşamadığına işaret ediyor.

"Yaklaşık 300 bin özel oy"

Yeni Zelanda Başbakanı ve Ulusal Parti lideri Christopher Luxon, gazetecilere, "Şu an için seçim sonuçlarının ne yöne evrileceğini söylemek oldukça güç. Oldukça sıra dışı bir tablo çıktı." ifadelerini kullandı.

Nihai sonucun belirlenmesi için "yaklaşık 300 bin özel oyun" sayılması gerektiğini ifade eden Luxon, bu sonuçlardan yola çıkılarak, "müzakere ve uzlaşmanın" gerekli olacağını dile getirdi.

Luxon, "Ulusal Parti'nin yeniden parlamentodaki en büyük parti olması ve bir sonraki hükümeti kurma yolunda seçeneğimizin bulunması umut verici. Nihai sonuçların ardından (hükümet kurulması için) anlamlı müzakereler yapılabilecek." dedi.

Özel oylar, halihazırda seçmen kütüğünde kayıtlı oldukları sandık merkezinde bulunmayanlar, yurt dışındaki seçmenler ve sandık merkezine ulaşamayan seçmenlerce kullanılan oyları kapsıyor.

Sonuç

Genel seçimde Yeşiller Partisi yüzde 13,3, ACT Yeni Zelanda ise yüzde 10,9 oy elde etti.

Kesin sonuçların, özel oyların sayıma dahil edilmesinin ardından 27 Kasım'da belli olması bekleniyor.

Yeni Zelanda'da genel seçimler

Yeni Zelanda'da düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başlamıştı.

Medyada, 3,7 milyondan fazla seçmenin bulunduğu ülkede oy tercihlerini artan yaşam maliyeti, işsizlik ve sağlık hizmetlerine yönelik kaygıların etkileyeceği aktarılıyor.

Güneybatı Pasifik bölgesinde kuzey ve güney olmak üzere iki büyük ada ve 700'e yakın adacıktan oluşan Yeni Zelanda yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip.