Yeni Zelanda'da Nadir Türden Bir Balina Karaya Vurdu - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Nadir Türden Bir Balina Karaya Vurdu

Yeni Zelanda'nın Otago bölgesinde karaya vuran canlının, nadir türlerden 'kürek dişli gagalı balina' olduğu tahmin ediliyor. Yapılacak testler sonucunda balinanın türünün kesinleşmesi bekleniyor. Eğer kesinleşirse, bu balina türüyle ilgili bilgilerin artmasına ve diğer türlerle ilişkisi, yaşam alanı ve beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi edinilmesine katkı sağlayacak.

15.07.2024 16:19
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Yeni Zelanda'nın Otago bölgesinde karaya vuran canlının, nadir türlerden "kürek dişli gagalı balina" olduğu tahmin ediliyor.

Yeni Zelanda Koruma Departmanı yetkilileri, Otago'da 5 Temmuz'da karaya vuran canlıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki bu canlının, nadir türlerden "kürek dişli gagalı balina" olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Söz konusu canlının, kafatası ve dişlerinin şekli sayesinde fark edildiğine dikkat çekilen açıklamada, balinanın türünün belirlenmesi için yapılacak testlerin aylar sürebileceği kaydedildi.

Departman yetkililerinden Hannah Hendriks, Associated Press'e (AP), balinanın hızla soğuk hava deposuna taşındığı ve araştırmacılar tarafından inceleneceği bilgisini paylaştı.

Hendriks, dünya çapında yalnızca 6 örneğine rastlanılan canlı hakkında "çok az şey" bilindiğine işaret ederek, "Deniz memelilerini denizde görmeden onlar hakkında araştırma yapmak çok zor. Samanlıkta iğne aramak gibi, nereye bakacağınızı bilemezsiniz." ifadesini kullandı.

Canlının "kürek dişli gagalı balina" olduğunun kesinleşmesi halinde, bilim insanları tarafından incelenecek durumda bulunan ilk örnek olacağı ve canlının diğer türlerle ilişkisinin yanı sıra nerede yaşadığı ve nasıl beslendiğinin anlaşılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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