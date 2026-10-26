Yeni Zelanda'da Otago yangını tahliyeye ve uçuşlarda aksamaya yol açtı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Otago yangını tahliyeye ve uçuşlarda aksamaya yol açtı

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Yeni Zelanda'da kuvvetli rüzgarların körüklediği Otago'daki çalılık yangını tahliyelere ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Yangına havadan müdahale edilemezken 220'den fazla hanenin elektriği kesildi, Wellington Havalimanı'nda en az 20 uçuş iptal edildi veya yönlendirildi.

Yeni Zelanda'da etkili olan kuvvetli rüzgarlar ile çalılık alanda çıkan yangınlar, tahliyelere ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, etkisini sürdüren şiddetli rüzgarlar, Güney Adası'ndaki Otago bölgesinde çalılık alanda çıkan yangının büyümesine yol açtı.

Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek amacıyla karadan çalışma yürüten itfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edemediklerini belirtti.

Ekipler, rüzgar ve yüksek sıcaklıkların yangınların hızla yayılmasına yol açtığını belirterek, mevcut koşulların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Bazı bölge sakinleri güvenli bölgelere tahliye edilirken, güvenlik önlemi olarak bölgedeki 220'den fazla hanenin elektriği kesildi ve bazı yollar kuvvetli rüzgarlar nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekipleri, Güney Adası'nın Southland bölgesinde ve Kuzey Adası'nın Central Plateau bölgesinde çıkan diğer yangınlara da müdahale etti.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi.

Wellington Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarlar sonucu en az 20 uçuşun iptal edildiği veya başka noktalara yönlendirildiği kaydedildi.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (MetService) yetkilileri, Güney Adası'nın büyük bölümü ile Kuzey Adası'nın güney kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarların devam edebileceği uyarısında bulundu.

Olumsuz hava koşullarının, elektrik hatlarında ve yapılarda hasara yol açabileceğini bildiren yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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