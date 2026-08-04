Yeni Zelanda'da Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı

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Güney Adası'nda yoğun kar, okullar kapandı, yollar kapandı, trafik kazaları arttı.

Yeni Zelanda'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle ülkenin Güney Adası'nda yoğun kar yağışı ve buzlanma yaşamı olumsuz etkilerken okullar kapatıldı, çok sayıda kara yolu ulaşıma kapandı ve onlarca trafik kazası meydana geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Antarktika üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisiyle deniz seviyesine kadar inen kar yağışı özellikle Güney Adası'nın doğu kesimlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar şiddetini artırmasının beklendiğini açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle Dunedin kentindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile bazı çevre ilçelerdeki eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Çok sayıda anaokulu ve okul öncesi eğitim merkezi de faaliyetlerini durdurdu.

Olumsuz hava koşulları ulaşımı da aksattı. Polis, Dunedin'de buzlanma nedeniyle 20'den fazla trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Dunedin'deki tüm otobüs seferleri iptal edilirken kar ve buzlanma nedeniyle bazı kara yolları geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Soğuk hava dalgası başkent Wellington'a da ulaştı. Kent merkezinde ve bazı banliyölerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı - Son Dakika

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