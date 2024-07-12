Yeni Zelanda'da Uçaktan Atlayan Kişi Yakalandı

Yeni Zelanda'nın Auckland Havalimanında, uçağın kalkışı sırasında acil çıkış kapısını açarak atlayan kişi yakalandı.
Ülkede yayın yapan Stuff News'un haberine göre, polis yetkilileri, Auckland Havalimanında meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, bir yolcunun, uçağın kalkışı sırasında acil çıkış kapısını açarak atladığı ve yaralandığı belirtildi.
Söz konusu eylemi, polisten kaçmak için gerçekleştirdiği düşünülen 28 yaşındaki kişinin, polis tarafından yakalandığı kaydedildi.
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