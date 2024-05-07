Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Gazze\'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Gazze'de daha fazla insani felaket yaşanmaması için Hamas ile İsrail arasında derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Bakan Peters, hükümetin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Gazze'deki acının artmasına izin verilemez. Her iki tarafın da çatışmaya son verme sorumluluğu bulunmaktadır. Ülkesinin İsrail ile Filistin halklarının güvenli ve barışçıl şekilde yaşayabilmesi için uzun vadeli bir çözümü desteklediğini ifade eden Peters, Gazze'de daha fazla insani felaket yaşanmaması amacıyla Mısır ile Katar arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatında anlaşma sağlanmasını istedi. Bakan Peters, ayrıca İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı düzenlenmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Çözüm Refah'ta değil ancak müzakere masasında sağlanabilir. ifadesini kullandı.

07.05.2024 12:03
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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Gazze'de daha fazla "insani felaket" yaşanmaması için Hamas ile İsrail arasında derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Bakan Peters, hükümetin internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki acının artmasına izin verilemez. Her iki tarafın da çatışmaya son verme sorumluluğu bulunmaktadır." dedi.

Ülkesinin İsrail ile Filistin halklarının "güvenli ve barışçıl" şekilde yaşayabilmesi için uzun vadeli bir çözümü desteklediğini ifade eden Peters, Gazze'de daha fazla "insani felaket" yaşanmaması amacıyla Mısır ile Katar arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatında anlaşma sağlanmasını istedi.

Bakan Peters, ayrıca İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı düzenlenmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Çözüm Refah'ta değil ancak müzakere masasında sağlanabilir." ifadesini kullandı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

Kaynak: AA

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