Yeni Zelanda ve Çin İlişkileri Vizyon 2025'te Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Zelanda ve Çin İlişkileri Vizyon 2025'te Tartışıldı

Çin'in Yeni Zelanda Büyükelçisi Wang, 'Vizyon 2025' etkinliğinde Çin'in önemi vurgulandı.

09.12.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AUCKLAND, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Yeni Zelanda Büyükelçisi Wang Xiaolong, Yeni Zelanda'daki Çin Ticaret Odası tarafından Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen "Vizyon 2025" iş etkinliğinde konuşma yaptı, 6 Aralık 2024.

"Vizyon 2025" iş etkinliğinde konuşan eski Yeni Zelanda başbakanları John Key ve Chris Hipkins, Çin'le güçlü ilişkilere sahip olmanın ülkeleri için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Etkinlikte söz alan Key, Çin'in Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı ve önemli bir turist, öğrenci ve yatırım kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi. Eski başbakan, Çin'le ilişkilerin Yeni Zelanda'nın ekonomik geleceği için çok önemli olduğunu ifade etti. (Fotoğraf: Long Lei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Yeni Zelanda, Dış Politika, Etkinlikler, Politika, John Key, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda ve Çin İlişkileri Vizyon 2025'te Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
00:12 Torbalı Belediye Başkanı Demir’den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
23:54 BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor BDİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor
23:44 Altın Kelebek’te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar’ın Altın Kelebek'te en iyi fantezi müzik sanatçısı ödülü Ebru Yaşar'ın
23:34 Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor Trump, NATO Üyesi Ülkelerin Ödeneklerini Ödemezse İttifaktan Çıkabiliriz Diyor
23:14 “Selanikliler de geri dönsün“ diyen müdür görevden alındı "Selanikliler de geri dönsün" diyen müdür görevden alındı
23:13 Şam yolunda tarihi görüntüler Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
23:02 Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarı belli oldu
22:42 Altın Kelebek’e çocuk oyuncunun Narin’le ilgili sözleri damga vurdu Altın Kelebek'e çocuk oyuncunun Narin'le ilgili sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 17:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda ve Çin İlişkileri Vizyon 2025'te Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.