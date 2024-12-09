Yeni Zelanda ve Çin İlişkileri Vizyon 2025'te Tartışıldı

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AUCKLAND, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Yeni Zelanda Büyükelçisi Wang Xiaolong, Yeni Zelanda'daki Çin Ticaret Odası tarafından Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen "Vizyon 2025" iş etkinliğinde konuşma yaptı, 6 Aralık 2024.

"Vizyon 2025" iş etkinliğinde konuşan eski Yeni Zelanda başbakanları John Key ve Chris Hipkins, Çin'le güçlü ilişkilere sahip olmanın ülkeleri için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Etkinlikte söz alan Key, Çin'in Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı ve önemli bir turist, öğrenci ve yatırım kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi. Eski başbakan, Çin'le ilişkilerin Yeni Zelanda'nın ekonomik geleceği için çok önemli olduğunu ifade etti. (Fotoğraf: Long Lei/Xinhua)