Yeni Zelanda ve Vietnam Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Yeni Zelanda ile Vietnam arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda belgenin imzalandığı bildirildi.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile Auckland kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik belgeler imzalandı, ticaret ve yatırım konusunda önemli adımlar atılması kararlaştırıldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan To Lam, iki ülke arasındaki ortaklığın güçlenmeye devam ettiğini ve bunun da bölge ve dünyadaki diyalog ve işbirliğine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

To Lam, ayrıca iki ülkenin düşük emisyonlu ekonominin teşviki, iklim değişikliğine uyum çabalarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma konusunda örnek işbirliği modellerinin geliştirilmesi konularında mutabık kaldığını ifade etti.

Luxon ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Vietnam ekonomisinin son 25 yılda hızla büyüdüğünü ve bu ziyaretle iki ülke arasında daha yakın işbirliğine yönelik çok sayıda anlaşmanın imzalandığını belirtti.