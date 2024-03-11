Yeni Zelanda ve Vietnam, ikili ilişkileri güçlendirmek için 3 yeni anlaşma imzaladı

Yeni Zelanda ve Vietnam, ikili ilişkileri güçlendirmek için eğitim, ticaret ve finans alanında 3 yeni anlaşma yaptı.
Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, mevkidaşı Christopher Luxon ile Yeni Zelanda'nın başkent Wellington'da bir araya geldi.
Taraflar, eğitim, ticaret ve finans alanında ikili ilişkileri güçlendirmek için 3 yeni anlaşma imzaladı.
Luxon, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülkenin stratejik ortaklığını geliştirmek için birlikte çalışmaya kararlı olduğunu kaydetti.
Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, Pham'ın ziyaretinin iki ülkenin dostluk ve ekonomik ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti.
Taraflar ayrıca ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde barış, istikrar ve güvenlik için 1982 Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuk temellerine bağlı çözümün önemini vurguladı.
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