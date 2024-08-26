Yenibosna Metrobüs Üst Geçidi Yenileniyor - Son Dakika
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Yenibosna Metrobüs Üst Geçidi Yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yenibosna metrobüs durağı yaya üst geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ve yan yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince alternatif yol güzergahları kullanılabilecek.

26.08.2024 15:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Yenibosna metrobüs durağı yaya üst geçidi yenileme çalışmaları kapsamında, D-100 kara yolu ve yan yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, teknik ömrünü tamamlayan ve yaya ihtiyacını karşılamayan Yenibosna metrobüs istasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacak.

Yeni üst geçidin kiriş montajının yapılacağı çalışma nedeniyle D-100 kara yolu ve yan yollar, Ankara ve Edirne istikameti olarak ayrı günlerde belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Ankara istikametinde D-100 kara yolu ve güney yan yol, bugün saat 22.00'de trafiğe kapatılıp 06.00'da açılacak. Aynı güzergah 27 Ağustos'ta 22.00-06.00 saatleri arasında da trafiğe kapalı olacak.

Bu yöndeki çalışma tamamlandıktan sonra aynı işlem karşı yönde devam edecek.

Edirne istikametinde D-100 kara yolu ve kuzey yan yol, 28 ve 29 Ağustos'ta 00.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Çalışma süresince alternatif yol güzergahı olarak Atatürk Havaalanı Caddesi, Sahil Yolu ve Basın Ekspress Yolu kullanılabilecek.

Metrobüs hattında ulaşım ise kontrollü olarak devam edecek.

Kaynak: AA

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