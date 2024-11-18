Yeniçağa\'da Halk Kültürü Sempozyumu

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Yeniçağa Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu" düzenlendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezince Yeniçağa Belediye Düğün Salonu'nda yapılan sempozyumun açılışına Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, öğretim görevlileri, iş insanları, sivil toplum örgütü üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çağlar, açılışta yaptığı konuşmada, halk kültürüne ömürlerini vermiş, bu konuda hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışmaları bulunan akademisyenleri Yeniçağa'da misafir etmekten onur duyduğunu dile getirdi.

Yeniçağa'nın, Çaka Bey'den Yıldırım Beyazıt Han ve halk ozanı Şair Dertli'ye kadar zengin halk kültürüne sahip olduğunu anlatan Çağlar, "İlçemizin tarihi ve kültürünün, siz değerli hocalarımızın araştırmaları ile bilinmeyen yönlerinin de ortaya çıkacağı bu sempozyum, ilçemizin tanıtımı anlamında bizlere hem katkı sağlayacak hem de yerel yöneticilerle yapacağımız çalışmalarda rehber olacaktır." ifadesini kullandı.

Standartlarda köy ürünleri, yöresel kıyafetler, dokuma işleme, eski nakliye fotoğrafları sergileri ile " Osmanlı'nın Sessiz Tanıkları Bir Zamanlar Yeniçağa" isimli fotoğraf sergisi açıldı.