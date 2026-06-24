Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Maariften İlham Alan Öğretmenler Fuarı" gerçekleştirildi.
Yaşar Çelik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırladığı çalışmalar sergilendi.
Program kapsamında görsel sanatlar sergisi, Maarif Modeli'nin temel yaklaşım ve kazanımlarını yansıtan ürünler ile çeşitli temalarda hazırlanan atölye çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Açılışa, Belediye Başkanı Recai Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan ve ilçe protokolü katıldı.
Protokol üyeleri stantları gezerek öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, emeği geçen eğitimcilere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Yeniçağa'da Öğretmenler Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?