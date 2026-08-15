Yeniçağa'da Uyuşturucu Operasyonu
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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