Yeniçağa ve Dörtdivan\'da Hayvan Panayırı Sona Erdi

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Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde düzenlenen "Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi.

Geleneksel olarak yapılan ve köylülerin kışlık ihtiyaçlarını karşıladığı panayırlarda, ilçeden ve civar illerden gelenler tezgah açtı.

Panayırlara farklı illerden gelen esnaf ve köylüler, tezgahlarında çeşitli ürünleri satışa sundu.

Yöresel lezzetler, giysi ve el işi ürünlerin yer aldığı panayırlar, ilgi gördü.