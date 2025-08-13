Yenice\'de Trafik Kazası: 6 Ölü

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 22 ACR 179 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki aracın da demir yığını haline dönüştü kazada sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.