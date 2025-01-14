Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Evlilik Kredisi 350 Bin Lira Olmalı" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Evlilik Kredisi 350 Bin Lira Olmalı"

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Evlilik kredisi zor şartlara bağlanmış. Olması gereken rakam 350 bin liradır" dedi.

14.01.2025 17:33
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Evlilik kredisi zor şartlara bağlanmış. Olması gereken rakam 350 bin liradır" dedi.

Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, ilk kez evlenecek gençlere verilecek evlilik kredisinin miktarının yetersiz olduğunu ve gençlerin bu destekle hayallerini gerçekleştiremediğini söyledi.

Suat Kılıç, "Evlilik kredisi zor şartlara bağlanmış. Hiç değilse çiftlerin aylık gelirinin asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması şartı bu listeden çıkarılmalıdır. Asgari ücret ne ki, 2,3 katı ne olsun? 150 bin lira 2023 başında açıklanan bir rakamdı. Aradan geçen iki yılın enflasyonu ilave edildiğinde olması gereken rakam 350 bin liradır. Madem geç de olsa bu işi yaptınız, hiç değilse bir işe yarasın. Gençlerin hevesi kursağında kalmasın." diye konuştu.

"YPG bitmeden PKK bitmez"

DEM Parti'nin İmralı ile siyasi partiler arasındaki görüşme trafiğini yakından takip ettiklerini söyleyen Kılıç, "Devlet, terörle mücadele eder, müzakere etmez" dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, şunları kaydetti:

"Bölücü ve yıkıcı terör örgütünün hiçbir şart ileri sürmeksizin silah bırakması dışında bir çözüm yolu olmadığının altını çiziyoruz. Havada uçuşan barış güvercinlerine bakarak teröristbaşı için özgürlük naraları atanlara, 'şehit aileleri ve gazilerimizin olmadığı' hiçbir masada olmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. YPG bitmeden PKK bitmez. YPG'yi Suriye Ordusu'na katmaya çalışanlar, karşımızdan terör örgütünü kaldırıp terör devletini karşımıza oturtmanın planını yapmaktadır."

"Milyonlar açlık sınırının altında. Yazık günah değil mi?"

Açıklanan asgari ücretin ve maaş artışlarının açlık sınırının altında kaldığını belirten, pasaport, ehliyet harçları, kimlik yenileme ücretleri, noter masrafları ve trafik cezalarına yapılan yüzde 43,93'lük zamları da eleştiren Kılıç, "Asgari ücretliye yüzde 30, SSK/BAĞKUR emeklisine yüzde 15,75, memur emeklisine yüzde 11,54 zam yapıldı. Sonuç ortada. Millete 1 lira verip 3 lira geri alıyorsunuz. Nerede çay simit hesabı? İktidarı, kör, sağır ve dilsiz rolü oynamayı bırakmaya davet ediyoruz. Mazlum milyonların ahı, milleti enflasyona ve zamlara ezdiren bu düzeni sandıkta değiştirecektir. Yeniden Refah iktidarında yönetimde ve paylaşımda adalet yeniden tesis edilecek." diye konuştu.

"Geçim zorsa seçim şarttır"

Gazetecilerin  sorularını da yanıtlayan Suat Kılıç, Türkiye için erken seçimin kapıda olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçim zorsa seçim şarttır. Açıkladığımız sosyal ve ekonomik veriler Türkiye'de erken seçim koşullarının oluştuğunu ortaya koymaktadır. Türkiye için erken seçim kapıdadır. 2025 yılı için iktidarın erken seçim kararı alacağını zannetmiyoruz. Çünkü ekonomik ve sosyal veriler çok kötü. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları çok düşük düzeyde kaldı. Bu insanlar enflasyona ezdirildi. Ama 2026 yılı Türkiye için erken seçim yılıdır. Bunu görüyoruz. İktidarın hesabı seçimi 2027 yılında yapmaktır. Fakat erken seçim kapıya dayanmıştır."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Evlilik Kredisi 350 Bin Lira Olmalı"
Kaynak: ANKA

Politika, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Terör, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: 'Evlilik Kredisi 350 Bin Lira Olmalı' - Son Dakika

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