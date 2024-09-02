Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifası hakkında konuştu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifası hakkında konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar\'ın istifası hakkında konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erbakan, istişare iddialarına yanıt vererek, herhangi bir istişare olmadığını belirtti.

02.09.2024 22:54  Güncelleme: 00:00
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'la ilgili açıklamalarda bulundu. Erbakan, istişare iddialarına "Herhangi bir istişare olmadı, maalesef olmadı" sözleriyle yanıt verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesinden sonra Genel Başkan Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında istifaya ilişkin konuştu. Erbakan, halkın yüzde 79'unun istifa etmemesi yönündeki görüşüne rağmen Gülpınar'ın istifa etmesinin hayır getireceğini düşünmediklerini belirtti. Erbakan açıklamasında şunları söyledi:

"Bir takım duyumlar geliyordu bize ama net bir durum söz konusu değildi. Bugün bu şekilde bir gelişme oldu. Biz buna tabi şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı, maalesef olmadı. Bizimle zaten olmadı, genel başkan yardımcılarımızla da herhangi bir istişare olmadı hatta belediye meclis üyeleri ve oradaki merkez ilçe Karaköprü belediye başkanımız bugün Kasım beyin sabah 09.00'da belediye meclis üyeleri ile yaptığı toplantıda buna vakıf oldu. Dolayısıyla üzülerek söylüyorum bir istişare ile alınmış karar değil. Bizimle zaten nasıl istişare olacak, 'biz sizden ayrılacağız' dediği zaman biz ne diyebiliriz? Tabi ki ayrılma, böyle şey mi olur diyeceğiz. İstişare kelimesi aslında çok mantıklı değil. Böyle bir şey de zaten olmadı. Bilgi verme gibi de söylüyorsa öyle bir şey de olmadı. Belediye meclis üyeleri ile yapmış olduğu toplantıda kendisi bizzat ifade ediyor 21 belediye meclis üyesi orada şahit, Karaköprü Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi Bey şahit,  'ben anket yaptırdım, ankete göre halkın yüzde 79'u istifa etme diyor ama ben çalışamıyorum, baskılar oluyor, taleplerim geri çevriliyor, projelerim onaylanmıyor, o nedenle istifa etmem gerekiyor, edeceğim'... Şimdi halkın yüzde 79'una rağmen yapılan bir işten çok hayır geleceğini düşünmüyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifası hakkında konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifası hakkında konuştu - Son Dakika
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