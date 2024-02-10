Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Genel Başkan Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. Partinin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Ankara adayı Suat Kılıç ve İzmir adayı Cemal Arıkan oldu.

10.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:46
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Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, partisinin İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nin merakla beklenen İstanbul adayı partinin genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz olurken, Ankara'da Suat Kılıç, İzmir'de de Cemal Arıkan büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak.

Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı
Kaynak: ANKA

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