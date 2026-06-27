Yeniden Refah'tan Ekonomik Eleştiri

(MERSİN) - Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, Türkiye'nin ekonomik darboğazda olduğunu belirterek, iktidarın kriz karşısında zam ve vergi artışlarına başvurduğunu söyledi. Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, "Müflis tüccar eski defterleri kurcalar. Tüccar iflas etti. Mehmet Şimşek'te bir mucize yokmuş. Elinde sihirli değnek yokmuş" dedi.

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, partisinin Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda ekonomi ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik darboğazda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye şu an ekonomik darboğazda. Adalet yerlerde sürünüyor. Yeniden Refah olarak bizler ekonomik krizden kurtuluşu vaat ediyoruz. Türkiye'yi borç yükünden kurtarmayı vaat ediyoruz. Borç, faiz, zam, vergi çıkmazından ülkemizi kurtarmayı, gelir dağılımında adaleti sağlamayı, mülakatı kaldırarak atamalarda adaleti sağlamayı, yargılamalarda adaleti sağlamayı vaat ediyoruz."

Kılıç, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'yi beş yıl içinde borçsuz hale getireceklerini öne sürerek, AK Parti iktidarının ekonomik krizden çıkışı zam ve vergi artışlarında gördüğünü öne sürdü. Kılıç, "Sıkıştıklarında alkole ve sigaraya, otoyol ücretlerine, akaryakıta, elektriğe ve suya zam yapıyorlar, vergi oranlarını artırıyorlar. Şu an hepinize eski dosyalardan gelen cezalar vardır. Müflis tüccar eski defterleri kurcalar. Tüccar iflas etti. Mehmet Şimşek de bir mucize yokmuş. Elinde sihirli değnek yokmuş."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KENDİ TARİHİ ÇATISINDA KALMASI DAHA UYGUNDUR"

Son seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıç, "Özgür Özel'in kuracağı partinin yüzde 35 oy alacağını söylemek yönlendirmedir, yeni parti kurmaları için kışkırtmadır. Kendi tarihi çatılarında kalmaları daha uygundur" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin oy oranını artırdığını savunan Kılıç, "Yerel seçim öncesinde oyumuzu yüzde 3 gösteriyorlardı, yüzde 7 oy aldık" ifadelerini kullandı.

Partinin üye sayısının 700 bine ulaştığını belirten Kılıç, üye sayısının yaklaşık altı katı oy alacaklarını tahmin ettiklerini, bunun da yaklaşık yüzde 12 oy oranına karşılık geldiğini söyledi.

AK Parti seçmeninin henüz güçlü bir alternatif görmediği için partiden kopmadığını öne süren Kılıç, Yeniden Refah Partisi olarak milli ve manevi değerleri önceleyen siyasi partilerle ittifak kurulmasını önerdiklerini ifade etti.