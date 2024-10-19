Yenidoğan Çetesi: 10 Hastane İzinleri İptal Edildi

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(ANKARA) - "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen özel hastanesi sayısı 10'a yükseldi. Ruhsat iptali kararı, il sağlık müdürlükleri aracılığıyla hastane yönetimine tebliğ edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen hastanesi sayısı 10'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptallerine ilişkin kararı, hastane yönetimlerine İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla tebliğ edildi.