Yenidoğan Çetesi İstanbul'da Çökertildi - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi İstanbul'da Çökertildi

İstanbul'da yenidoğan hastalarını hedef alan çeteye ilişkin denetim ve soruşturma başlatıldı.

19.10.2024 13:16
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"Yenidoğan çetesi"nin faaliyetlerini tespit edebilmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel komisyon ildeki tüm hastaneleri mercek altına alarak 30 klasör ve iki kolilik denetim raporu hazırladı. Hangi özel hastanelerin çeteyle hareket ettiği, ne gibi usulsüzlüklere karışıldığına çapraz denetimler ve bu rapordaki tespitler ışık tuttu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne ilişkin süreç, CİMER'e ulaşan ihbarın Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesiyle başladı.

O dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyu doğrudan emniyet yetkililerine iletti ve eş zamanlı olarak ildeki tüm hastanelerde bulunan yenidoğan yoğun bakımların denetlenmesine ilişkin komisyon kurdu.

Emniyet, çetenin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için aylarca teknik takip çalışması yürütürken, İstanbul'daki tüm özel hastanelere yönelik de çapraz denetimler başlatıldı. Bir bölgedeki hastanelerin ani bir şekilde, eş zamanlı olarak denetlenmesi anlamına gelen çapraz denetimler sonucu, 30 klasör ve 2 koliden oluşan rapor hazırlandı.

Çetenin faaliyetlerinde hangi özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinin bulunduğu, devleti zarara uğratmak amacıyla ne gibi usulsüzlüklere karışıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığı bu rapor, teknik takip ve diğer tespitlerle birlikte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada önemli rol oynadı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde 197 suça konu eylemin oluştuğu saptandı. Denetimler, banka hesap hareketleri, HTS incelemeleri ve fiziki takip tutanaklarının da suç içerikli konuşmalar ile örtüştüğü belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi ile oluşturulan 494 sayfalık iddianameye de yansıyan yüzlerce sayfalık raporda, hastane denetimlerinde, bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken bazı defterlerinin doldurulmadığı, bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığı aktarıldı.

Şüphelenilen özel hastanelere yenidoğan sevkleri durduruldu

Komisyonun özel hastanelere yönelik Eylül 2023'te başlatılan denetimlerinde ilk somut şüphelere ulaşılmasıyla eş zamanlı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, 112 Acil üzerinden örgütün kullandığından şüphe duyulan özel hastanelerin tamamına yenidoğan sevkleri durduruldu.

Yargılama sürecinin başladığı, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkındaki süreç devam ederken, hastanelerin ilgili birimlerine yönelik bakanlıkça cezai yaptırımlar uygulandı.

Hastanelere yönelik denetim çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hastanelerin ruhsat iptaliyle ilgili süreç ise halihazırdaki mevzuat çerçevesinde ilerletiliyor.

Şu ana kadar bu konudaki gerekli işlemlerin yargı süreciyle eş güdüm içerisinde yürütüldüğü, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının bununla ilgili yakın zamanda karara varacağı bilgisi edinildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi İstanbul'da Çökertildi - Son Dakika

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