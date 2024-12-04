Yenidoğan Çetesi'ne 3. Operasyon

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi olarak nitelendirilen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen şüphelilerle ilgili 3. dalga operasyon başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni operasyonlarda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında ilk operasyon 26 Nisan ve 29 Temmuz 2024 tarihilerinde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yapılan operasyonlarda aralarında doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da yer aldığı 53 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 23'ü tutuklanmıştı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan adli aramalarda; suça konu birçok dijital materyal, yasadışı ilaç ve usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirilmişti.

Fırat Sarı ile birlikte hareket eden 16 kişi daha belirlendi

İlk operasyonlarda gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 22'si tutuklu 47 sanıkla ilgili davanın duruşmaları Bakırköy 22. Ağır ceza mahkemesi'nde görülmeye devam edilirken, soruşturmanın devamında 16 kişinin daha örgüt lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Yeni operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin SGK Başkanlığı'nca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri, 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği, ancak bebek hastaların durumları ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorların başka yerde oldukları, yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları yönünde bulgular elde edildi.

Açıklamada, ayrıca yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan bebeklerin günlük epikriz raporlarının gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği, çoğu zaman doktor tarafından düzenlenmesi gereken raporların hemşireler ya da hasta bakım elemanları tarafından doldurulduğu, bahse konu yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan bebeklerin durumu kötüleştiğinde görevli doktorların hastaneye gitmedikleri ve bunun bahse konu bebeklerin ölümü ile sonuçlandığının anlaşıldığı belirtildi.

Mali polisin bu kapsamda bugün eşzamanlı operasyonlarında, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve bir sivilin yer aldığı

toplam 14 kişinin gözaltına alındığı ve bazı dijital materyallere el konduğu kaydedildi. Gözaltı kararı verilen iki kişi aranıyor.