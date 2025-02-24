Yenidoğan Çetesi Sanıklarının Tahliyesine Tepki

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(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, yenidoğan çetesi davasından 4 sanığın tahliye edilmesine, "Bir yanda evleri basılarak gözaltına alınan, hukuksuzca tutuklanan siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar cezaevlerini doldururken, bir yanda yenidoğan bebek ölümlerinin sorumluları serbest bırakılıyor. Bu tutum bu memleketteki çürümüş hukukun, yargı sisteminin örneğidir" tepkisini gösterdi.

Yenidoğan çetesi davasında 4 sanığın tahliye edilmesine tepkiler sürüyor. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından "Bir yanda evleri basılarak gözaltına alınan, hukuksuzca tutuklanan siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar cezaevlerini doldururken, bir yanda yenidoğan bebek ölümlerinin sorumluları serbest bırakılıyor. Bu tutum bu memleketteki çürümüş hukukun, yargı sisteminin örneğidir. Zulümle, hukuksuz uygulamalarla, yoksullukla, baskıyla yaşanmaz hale getirdiğiniz bu memleketi yeniden yaşanır kılacağız. Bu ülkenin işçileri, emekçileri; emek, demokrasi ve barıştan yana olan bütün güçleri birlikte değiştirecek bu çürümüşlüğü" açıklamasında bulundu.