Yenidoğan Çetesi Skandalında Açıklama

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(ANKARA) - Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, "Yenidoğan çetesi' skandalı Anadolu'ya sıçrıyor, Niğde, Sakarya, Kocaeli, Antalya'da ihbar ve şikayetler var" başlıklı haberde yer alan iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada,"Süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yok kararı alınmıştır" denildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, "Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçrıyor, Niğde, Sakarya, Kocaeli, Antalya'da ihbar ve şikayetler var" başlıklı haberde yer alan iddialara dair açıklama yaptı.

Sakarya'da bir vatandaş, 28 Kasım 2018'de doğan bebeğinin, ihmaller sonucunda 30 Kasım'da şüpheli şekilde öldüğünü iddia etmişti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Ulusal basında çıkan 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' başlığıyla yapılan haber yanıltıcı ve asılsız niteliktedir. Paylaşımda geçen iddialar ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yürütülen bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yok kararı alınmıştır.

Süreç titizlikle takip edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerimiz yapılmaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."