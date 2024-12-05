Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında 14 Gözaltı

Güncel

YENİDOĞAN Çetesi soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheliler bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptığı operasyonda çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden 14 şüpheli, bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.