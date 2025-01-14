Yenidoğan Ölüm Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Ölüm Davasında Duruşma Devam Ediyor

Yenidoğan Ölüm Davasında Duruşma Devam Ediyor

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin ölümüne neden oldukları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması Bakırköy Adliyesi'nde başladı. Duruşma sırasında sanık avukatı ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı.

14.01.2025 11:55  Güncelleme: 16:39
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam ediliyor. Duruışma saat 10.45'te başladı.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu. Saat 10.45'te başlayan duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor. Yenidoğan davasının dünkü duruşmasında sanık avukatlarının, duruşma savcısının değiştirilmesi talebi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

MAHKEME BAŞKANIYLA SANIK AVUKATI ARASINDA TARTIŞMA

Duruşmada savunmaların alındığı sırada tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı, "Ben sanıkla görüşmedim, bir işlem yapılacaksa ve savunma yapacaksam, dosyayı görmem lazım. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti süre kararını ara kararda değerlendirileceğini belirterek, duruşmanın devam etmesine karar verdi. Karara sanık avukatı tepki gösterirken, mahkeme başkanıyla sanık avukatı arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bunun üzerine sanık avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarılırken polislere direndi. Duruma diğer avukatlar da tepki gösterirken, salonda kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaynak: DHA

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