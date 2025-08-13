Yenigün Eskişehir\'i Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yenigün'ün, makamda gerçekleşen ziyaret öncesi günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladığı belirtildi.

Bakan Yardımcısı Yenigün ile Vali Aksoy'un kentte yürütülen sosyal hizmet faaliyetleri, aile ve çocuklara yönelik projeler ile planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Vali Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Yenigün'ü Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakan Yardımcısı Yenigün ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye 7. Voleybol Şampiyonası"nın Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine katıldı.