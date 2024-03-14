Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerde aksama yaşandı - Son Dakika
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Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerde aksama yaşandı

Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerde aksama yaşandı

Şişli-Mecidiyeköy İstasyonunda yaşanan intihar nedeniyle Mecidiyeköy ile Osmanbey arasındaki metro seferleri bir süre askıya alındı. Yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.

14.03.2024 17:43
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Yenikapı- Hacıosman metro hattındaki seferlerde aksama meydana geldi.

Şişli- Mecidiyeköy İstasyonunda yaşanan intihar dolayısıyla Mecidiyeköy ile Osmanbey arasındaki metro seferleri bir süre askıya alınırken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.

Kaynak: AA

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