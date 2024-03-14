Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerde aksama yaşandı

Çikolataya uyuşturucu enjekte edip satan şahıslar yakalandı

İstanbul'da çikolataya uyuşturucu enjekte edip satan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda 7 adet satışa hazır toplamda 115 gram çikolatalı kubar isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cihangir Mahallesi'nde şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı ve adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Fikret S., Uğur Ö., Ebru D., Obaıdullah H., Meriç Emir T. isimli şahıslar yakalanırken, ikamette yapılan aramada çikolatalı kubar uyuşturucu madde, lyrica, metadon ve hassas terazi ele geçirildi.