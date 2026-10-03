Yenikent GürzüFest 2026, Sinop Gerze'de Belkıs Akkale'yi ağırlayacak - Son Dakika
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Yenikent GürzüFest 2026, Sinop Gerze'de Belkıs Akkale'yi ağırlayacak

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Yenikent GürzüFest 2026, Sinop Gerze\'de Belkıs Akkale\'yi ağırlayacak
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Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde Yenikent GürzüFest 2026, "Üreten köy, yaşayan gelecek" sloganıyla düzenlendi. Festivalde Belkıs Akkale sahne alacak; çeyrek altın ödüllü buzağı güzellik yarışması ve Grup Karantina konseri de programda yer alıyor.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde Yenikent GürzüFest 2026, "Üreten köy, yaşayan gelecek" sloganıyla düzenlendi.

Yenikent Köyü Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılışına Sinop Valisi Mustafa Özarslan da katıldı.

Sinop Valiliği, Gerze Kaymakamlığı, Yenikent Kalkındırma Derneği ve Gerze YEG iş birliğinde düzenlenen festival, iki gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Festivalin ilk gününde halk oyunları gösterileri, yöresel etkinlikler ve geleneksel köy düğünü canlandırması gerçekleştirildi. Programın akşam bölümünde ise Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Belkıs Akkale sahne alacak.

Festivalde 4 Ekim Pazar günü çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmaları, yerel üretici stantları ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Program kapsamında çeyrek altın ödüllü buzağı güzellik yarışması gerçekleştirilecek.

Festival, Grup Karantina konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA
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