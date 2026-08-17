Yeniköy Sahili'nde Mühimmat Bulundu
Arnavutköy'de denizde mühimmata benzeyen bir cisim bulundu, jandarma incelemeye aldı.
ARNAVUTKÖY Yeniköy Sahili'nde denize giren kişiler tarafından mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Sahilde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, cismi incelemeye götürdü.
Olay, Arnavutköy Yeniköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren kişiler kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. İhbar üzerine sahile jandarma ekipleri geldi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahilde bulunan mühimmatı incelemek üzere muhafaza altına aldı.
Kaynak: DHA
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