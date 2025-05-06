Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yüksekokul öğrencileri, yenilikçi yapı malzemeleri sergisi açtı.
Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu Yapı Ressamlığı Bölümü 1. sınıf öğrencileri tarafından okulun çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen sergide, depreme dayanıklı tuğla, yeni nesil beton gibi yenilikçi yapı malzemelerinin tanıtım ve bilgilendirmesi yapıldı.
Malzemelerden numuneler, görsel ve broşürlerin bulunduğu sergiye, diğer bölümlerden öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Yenilikçi Yapı Malzemeleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?