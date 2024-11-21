Yenilmez Oyunu İlk Gösterimde

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Kentli ve taşralı iki ailenin hikayesini konu alan "Yenilmez" oyunu, Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Torben Betts'in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği, Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunun ilk gösterimi yapıldı.

Farklı sosyal sınıfların çatışmasının anlatıldığı oyunun gösterimine Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ve Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu ile tiyatroseverler katıldı.

Eserin dramaturgisini Ergün Özdemir üstlenirken, müziğini Barış Manisa, dekor tasarımını Cihan Aşar, kostüm tasarımını Almila Altunsoy, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu, efekt tasarımını Umut Yüzbaşıoğlu, video tasarımını ise Enes Altuğ Avşar yaptı.

Fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa ve Tankut Yıldız rol aldı.

Oyun, ekonomik kriz sebebiyle Londra'da yaşamaları imkansız hale gelen Oliver ve Emily çiftinin, İngiltere'nin kuzeyindeki küçük bir kasabaya taşınmasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor.