Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: "Demetevler Kentsel Dönüşümü Bir An Evvel Yapılmalı"

Haber: Halil YATAR Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğimden beri ilçemize üç ayrı Çevre ve Şehircilik Bakanı geldi. Üçü de Demetevler'de dönüşüm sözü verdi. Hatta 2014 yerel seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı da Demetevler'de yaptığı mitingte MİT arazisini ve Çamlıca Polis Lojmanlarının bulunduğu alanın rezerv alan olarak kullanılacağını söylemişti. Ben üç bakanla da görüştüm, Cumhurbaşkanına mektup yazdım, dönüşümü yapın ve MiT arazisini rezerv alanı yapın diye. Ben hiç bir zaman Demetevler'de kentsel dönüşüm yapacağım diye bir vaatte bulunmadım. Çünkü ne Yenimahalle Belediyesi'nin ne Büyükşehir Belediyesinin gücü ile yapılabilecek bir iş değil." dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 6 Şubatta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 2011 yılından itibaren dikkati çektiği Demetevler'i tekrar gündeme getirdi. Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yerel seçimlerinde Demetevler'de düzenlediği mitingde 'MiT arazisi ve Çamlıca Polis Lojmanlarının bulunduğu alanın rezerv alan olarak kullanılacak' sözünü hatırlattı. Yaşar, şu anda MİT arazisinde yapılan Adalet Sarayı'nın bölgede trafik sorununu daha da artıracağını belirtti. Adalet Sarayının alt yapı ve çevre düzenlemeleri yapılmadan inşa edildiğini, konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığıyla da iletişime geçtiklerini fakat yapımına engel olamadıklarını söyleyen Yaşar, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Ben 2009 yılında belediye başkanı oldum. O günden beri yetkilileri; Büyükşehir Belediyesi'ni, Şehircilik Bakanlığını Demetevler konusunda görüşmelerimle bilgilendirdim. Sorunun çözülmesi için büyük uğraş verdim ama bugüne kadar bu konuda hiçbir sonuç alamadim. Bu bölge Ankara'nın yumuşak karnı. Daha küçük bir depremde 6 Subat'ta yaşadığımız facianın benzerini Demetevler'de yaşarız. Biran önce harekete geçmeliyiz.

Demetevler imarsiz yapılan belki Türkiye'de betonarme tek mahalledir. Yani bir kadastro parseliyle yapılmış ve üzerine isteyen istediği kadar kat çıkmıştır. O gün binalardaki kullanılan malzemeler maalesef günümüz şartlarına uygun değil ve bugün bu binaların hangisi kontrol edilirse edilsin yeni yapılanlar hariç hiçbirinin dayanıklılık raporu alması mümkün değildir. Allah göstermesin herhangi bir deprem veya sarsıntıda bu bölgedeki can kaybımız çok olabilir. Çünkü Demetevler'deki yollar da çok dar ve binalar bitişik nizamda yapıldığı için domino taşı gibi bu binalar yıkıldığında burada kurtarma çalışması bile yapmak mümkün olmayacaktır.

"Bilim insanları Ankara'da da deprem riski olduğunu söylüyor"

Deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ederken; Türk Milleti olarak deprem gerçeği ile yüzleşmek zorunda kaldık. Türkiye bir deprem bölgesi ve bizler bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Deprem sonrası fay hatları, neresi riskli neresi güvenli tartışmaları sürüp giderken olası bir İstanbul depremi ile ilgili tartışmalar ve alınabilecek önlemler konuşulmaya başlandı. Ancak nispeten daha güvenli olduğu düşünülen ve 230 bin depremzede vatandaşımızın da güvenli olduğu gerekçesi ile geldiği Ankara göz ardı ediliyor. Son günlerde deprem ve yer hareketleri konusunda uzman bilim insanlarımız da Ankara ile ilgili açıklamalarda bulunmaya başladılar. Bahse konu olan ve acil dönüşmesi gereken bölge 7 mahalleden oluşmakta. Yani 180 bin vatandaşımızı doğrudan etkileyebilecek bir konu. 7 mahallemizi, 2 bin 350 binamız, 44 bin 950 konut ve 7 bin 250 ticari merkez ilgilendiren önemli bir konu ile ilgili 14 yıldır yaptığım gibi hükümeti, yetkilileri ve kamuoyunu uyarmak istiyorum.

"Bakanlarla görüştüm, Cumhurbaşkanına mektup yazdım"

Göreve geldiğimden beri ilçemizi üç ayrı Çevre ve Şehircilik Bakanı geldi;

Erdoğan Bayraktar, Mehmet Özhaseki ve Murat Kurum. Üçü de Demetevlerde dönüşüm sözü verdi. Hatta 2014 yerel seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı da Demetevler'de yaptığı mitingte 'Bu bölge kentsel dönüşümü muhakkak yapacağız ve herkese sağlıklı birer daire vereceğiz' demişti. MiT arazisini ve Çamlıca Polis Lojmanlarının bulunduğu alanın rezerv alan olarak kullanılacağını söylemişti. Ben üç bakanla da görüştüm, Cumhurbaşkanına mektup yazdım, dönüşümü yapın ve MiT arazisini rezerv alanı yapın diye. Ben hiçbir zaman Demetevler'de kentsel dönüşüm yapacağım diye bir vaatte bulunmadım. Çünkü ne Yenimahalle Belediyesi ne Büyükşehir Belediyesinin gücü ile yapılabilecek bir iş değil. Demetevler'de kentsel dönüşüm yapılması için 5.5 yogunluk var. Bunu 2.5'e indirmek lazım ki yarısının başka yakın bölgelerde konut sahibi olması sağlanmalıdır. O zaman vatandaşla da anlaşmak daha kolay olur. Burada bulunan konutların tamamı tapuludur ve devlet arazisi üzerine yapılmamıştır.

"Demetevler konusunda yetkilileri göreve davet ediyorum"

Soruna siyasi bakmıyoruz, derdimiz canlarımız gitmesin. Biz Demetevler için atılacak olumlu adımı destekliyoruz, bu girişime siyasi gözle bakmıyoruz. Kim yaparsa yapsın yeter ki yapsın ondan Allah razı olsun. Ben yerel yönetimlerde siyasetin arka planda olduğunu düşünüyorum. Onun için Demetevler konusunda yetkilileri göreve davet ediyorum. Bahse konu olan alanın dönüşümü devlet, Büyükşehir, ilçe belediyesi ve vatandaş iş birliği ile gerçekleştirebilir. MİT'in taşınacağını öğrendiğimde çok umutlanmıştım. Çünkü hükümet yetkililerinin daha önce hatta Cumhurbaşkanının da farkında olduğu bu yapı stoğunun dönüşebileceği ihtimalli doğmuştu. Ben yerel bir yönetici olarak 14 yıldır aynı noktadayım. Arzum biran evvel kalıcı bir çözüm üretilmesi. Tüm gücümüzle destek olmaya hazırız.

Adliye binasının inşaatı

Şimdi gelelim Adliye konusuna. Adliye binası yapılıyor ama daha oraya altyapı çalışması hiç yok. Şu ana kadar ne hükümetten ne hiçbir yerden bir çalışma yok. Buranın kanalı, suyu, yolu, otoparkı içinde var diyorlar. Yetecek mi otopark? Artı, ulaşımını nereden sağlayacağız? Zaten o yollar tıkalı. Etlik-Yenimahalle arası tıkalı. Ulustan gelen yol tıkalı. İstanbul yolu zaten ağırlığını çekmiyor artık. Yani buna da şimdiden adliye açılmadan buranın altyapı sorununu çözüyoruz.

Yoksa Yenimahalle'ye giriş-çakış sadece Yenimahalle'ye değil, Ostim'ine, İvedik'ine, Batıkent'ine, Demetevler'ine, Şentepe'sine, Yenimahalle merkeze, Karşıyaka'ya hepsi sıkıntı içinde kalacak. Yani dünyayı geziyoruz, Avrupa'yı gezdik, Çin'i geziyoruz, Amerika'yı görüyoruz. Önce altyapıyı yapıyor. Bizim Türkiye'de 17 senelik bir belediye başkanı olarak gördüğüm en büyük yanlışımız altyapıdan önce bina yapıyoruz. Halbuki önce altyapı sonra bina yapılmalı. Bunu yapamadığımız müddetçe Türkiye'nin her tarafında bu sorunlar devam edecek ve 5 liraya yapacağımız işi 25 liraya yapmak zorunda kalıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye Demetevler konusunda biraz daha duyarlı olmaya ve bu konuyla ilgili bir çalışma yapmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız adına da davet ediyorum, ülkem adına da, başkent adına da davet ediyorum."