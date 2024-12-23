Yenimahalle\'de 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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(ANKARA) - Ankara Valiliği, Yenimahalle ilçesinde 8 bin litre kaçak alkollü içkinin ele geçirildiğini ve konuyla alakalı 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinden Nevşehir'de kaçak olarak üretilen ve piyasaya sürülmek üzere Ankara'ya getirilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ankara Valiliği X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23.12.2024 tarihinde (bugün) İlimiz Yenimahalle ilçesinde yapılan takipli çalışmalar neticesinde Nevşehir İlinde kaçak yollarla üretilen ve İlimize getirildiği tespit edilen 8000 litre alkollü içki ele geçirilmiş, konuyla alakalı 3 şahsa adli işlem yapılmıştır."